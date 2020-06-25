Пик заболеваемости коронавирусом может наступить в середине лета, – Зеленский

Если увеличение количества инфицированных коронавирусом не остановить, то пик заболеваемости COVID-19 наступит в середине лета.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский сказал, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантина после смягчения правил.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже больше половины койко-мест, а количество заболевших ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", – сказал президент.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что на этой неделе было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мероприятий, с 700 до 2500 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 25 июня в Украине 40 008 человек заразились коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили 994 новых случая заболевания.

Во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине в последние дни растет количество зараженных коронавирусом, а в некоторых регионах больницы для приема пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50%.