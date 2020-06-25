Журналиста Муждабаева в РФ объявили в международный розыск за "призывы к терроризму"

Журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение "в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма" и объявили в международный розыск.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

Дело (часть 2 статья 205.2 Уголовного кодекса России) было возбуждено из-за публикаций журналиста в Facebook, в которых, как утверждается, он призывал силой захватывать граждан РФ, находящихся в Украине, для их последующего обмена на режиссера Олега Сенцова, который был осужден в России за терроризм.

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Эти посты журналист опубликовал в 2018 году, но позже удалил их и попросил не воспринимать его слова, как призыв к насилию.

В свою очередь, сам Муждабаев в Facebook назвал открытие против себя дела "лучшим подарком ко Дню крымскотатарского флага", который отмечается завтра, 26 июня.

"Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог русского оккупанта не пойдет прочь из украинского Крыма и Донбасса. Слава Украине, слава крымским татарам, смерть врагам!", – написал он.

Муждабаев с 2015 года находится в Украине, где занимает должность заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR. До отъезда он работал в газете "Московский комсомолец".

Как ранее сообщал Фокус:

В 2016 году группа неизвестных люлей пыталась напасть на Айдера Муждабаева и крымскотатарского активиста Сейт-Бекира Сулейманова в столичном крымскотатарском кафе Musafir Kiev.