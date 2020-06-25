СБУ расследует дело против "Антонова" из-за поставки немецких деталей для Ан-77

Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на постановление Днепровского районного суда Киева.

Так, в постановлении суда говорится, что Минобороны и "Укроборонпром" (в который входит "Антонов") решили модернизировать самолет Ан-70, который частично состоит из российских деталей. Фактически, предприятие планировало создать самолет Ан-77 с отечественными и иностранными комплектующими.

Для этого "Антонов" заключил контракт с немецкой компанией Rohde & Schwarz на поставки специальной радиостанции M3AR, которую ввезли в Украину еще в феврале 2019 года.

Но в Госслужбе экспортного контроля говорят, что "Антонов" не получал документов на импорт военного оборудования. Оказалось, что во избежание длительных бюрократических процедур сотрудники предприятия оформили M3AR как товар гражданского назначения.

24 июня в Укроборонпроме сообщили, что СБУ открыла уголовное дело по ч.1 ст.333 УК (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат экспортному контролю), в ходе которого будет дана оценка действиям бывшего руководства "Антонова".

А 9 июня гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца. На его место временно назначили Александра Лося.

Увольнение Донца стало результатом проверки на "Антонове" по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля: по данным СБУ на предприятии имели место факты нарушений, которые "вредили нацинтересам Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня контрразведка СБУ отчиталась о разоблачении гендиректора одного из предприятий Укроборонпрома на разглашении гостайны.

В декабре прошлого года СБУ дала допуск с государственной тайне гендиректору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу, несмотря на то, что у него есть гражданство Литвы.