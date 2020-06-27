"Приговора нет еще": Стефанчук рассказал о первом деле против нардепа-кнопкодава

В отношении одного из народных депутатов ВРУ открыто дело о кнопкодавстве.

Об этом вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в интервью "Радіо Свобода".

Он отметил, что речь идет о нарушении, зафиксированном уже после принятия закона об ответственности за кнопкодавство.

"Я знаю, что один есть. И я знаю, что дело по этому слушается. Окончательного приговора нет еще", – сказал Стефанчук.

Вице-спикер подтвердил, что речь идет именно о народном депутате Украины, но его фамилию называть не стал.

"После того как этот закон вступил в силу и мы дали всем СМИ возможность наблюдать за этим процессом и быть такими обличителями кнопкодавцев, то, на моей памяти, кажется, больше фактов кнопкодавства не было. Как раз это связывается с моментом вступления этого закона в силу", – отметил он.

Стефанчук отметил, что Рада пошла "по другой формуле", чтобы ввести ответственность за неличное голосование.

"Нам неважно, каким будет размер уголовной ответственности, факт уголовной ответственности является основанием для лишения лица статуса народного депутата. Потому что, чтобы другое сделать, нам нужно вносить изменения в Конституцию. А это, вы понимаете, две сессии подряд, потому что мы должны пройти вывод КСУ, поэтому мы пошли по другой формуле: наличие уголовного дела, приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата", – объяснил вице-спикер.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Рады в 2020 году 14 января депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова поймали на кнопкодавстве.

Новинский позже в комментарии журналистам отрицал факт своего кнопкодавства. "Это неправда", – утверждал он.