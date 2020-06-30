"Это уже целая Секвойя". Как экс-замминистра Александра Клитина взорвала Facebook своим видео

Уволенная после скандала экс-замминистра инфраструктуры Александра Клитина в купальнике объявила о создании своей партии, которая будет бороться с "политическими проститутами". Соответствующее видео она опубликовала на своем YouTube-канале.

"Я решила бороться за правду сама. Потому что на этих идиотов в штанах надежды точно нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец-то с этими политическими проститутами. Они думают, раз у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно оскорблять женщин. Но женщины в сто раз умнее и честнее чем вы", – заявила она.

Также Александра Клитина рассказала, что министр инфраструктуры Владислав Криклий добился ее увольнения, поскольку она "мешала воровать в Укрзализныце"

"Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие обращайтесь ко мне. Скажем вместе нет политическим проститутам", – резюмировала Александра Клитина.

Напомним,в ноябре 2019 года Кабинет министров уволил Александру Клитину с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции. Увольнение инициировал сам глава ведомства Владислав Криклий из-за переписки своей подчиненной с пранкером Джокером. В ней чиновница критиковала Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке", а также изъявила готовность занять кресло своего начальника.

Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Без секс-скандала тоже не обошлось. За пару дней до скандала с Джокером в Интернет выложили аудио разговора между нардепами от "Слуги народа" и начальником полиции Днепропетровской области. В нем упоминалась и замминистра, якобы получившая должность через постель. Позже нардеп Антон Поляков выложил еще одну аудиозапись, в которой депутаты восхищались "достоинствами" Александрой Клитиной. После этого многие пользователи сделали вывод, что именно она скандальным методом добилась высокой должности. Сама Клитина тогда заявляла, что стала жертвой целенаправленной информационной атаки.

В июне 2020 года экс-замминистра заняла должность советника председателя Государственного космического агентства Украины, о чем заявила в своем Facebook. В комментариях к посту она указала, что будет помогать Агентству с международным партнерством, донорами и МФО.

Но после публикации видео о запуске новой партии Александра Клитина написала, что из агентства ее уже уволили.

Facebook-страница чиновницы сама по себе крайне интересна. На следующий день после получения работы в Государственном космическом агентстве Александра Клитина поставила на аватарку мужскую версию себя, сделанную в программе FaceApp. Этот шаг девушка посвятила борьбе с сексизмом в украинской политике. По сегодняшний день она ведет свою страничку от имени мужчины.

Также политик в шутку приписала своему мужскому альтер-эго установку флага ЛГБТ на меч Родины-матери.

А в свежем посте о создании партии Александра Клитина упомянула обе свои ипостаси и уточнила, чем будет заниматься ее политсила. Кроме борьбы с коррупцией, девушка собирается заняться экологией и защитой братьев наших меньших.

Политтехнологи и простые пользователи Facebook уже отреагировали на видео экс-чиновницы.

Политтехнолог Денис Маркишев увидел в действиях Александры Клитиной попытку отвлечь внимание от насущных проблем.

Также пользователи начали активно проводил параллели с главным сексистским скандалом прошлой недели (когда глава "Слуги народа" Александр Корниенко назвал потенциального кандидата от партии в мэры Николаева Татьяну Домбровскую "корабельной сосной" и "бабой рабочей").

Не прошли блогеры мимо откровенного наряда Александры Клитиной на агитационном видео.

Какого толка будет новая партия, пользователи Facebook не поняли, да и особо не захотели понимать.

Но в соцсетях есть версия, что кроме хайпа и юмора, у перформанса Александры Клитиной есть вполне серьезная составляющая. Так, на анонимном Telegram-канале Легитимный вышло предположение, что скоро девушка обвинит своего бывшего начальника в сексуальных домогательствах.