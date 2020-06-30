В ГБР опровергли слова Стефанчука про первое дело о кнопкодавстве
"По состоянию на данный момент уголовное производство находится на стадии досудебного расследования", – рассказал следователь ГБР в комментарии активистам "ЧЕСНО".
Активисты говорят, что по делу о неперсональном голосовании, первом после введения уголовной ответственности, до сих пор не сообщалось об объявлении нардепу о подозрении.
Ранее первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в суде уже слушается дело о первом случае кнопкодавства после того, как нардепы ввели уголовную ответственность за неперсональное голосование.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Рады в 2020 году 14 января депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова поймали на кнопкодавстве.
- Новинский позже в комментарии журналистам отрицал факт своего кнопкодавства. "Это неправда", – утверждал он.
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21 февраля Руслан Рябошапка, будучи на то время генпрокурором, открыл дело против депутата-кнопкодава Владислава Поляка.
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В мае глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что правоохранители проводят следственные действия в отношении случаев кнопкодавства народных депутатов.