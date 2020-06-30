В ГБР опровергли слова Стефанчука про первое дело о кнопкодавстве

"По состоянию на данный момент уголовное производство находится на стадии досудебного расследования", – рассказал следователь ГБР в комментарии активистам "ЧЕСНО".

Активисты говорят, что по делу о неперсональном голосовании, первом после введения уголовной ответственности, до сих пор не сообщалось об объявлении нардепу о подозрении.

Ранее первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в суде уже слушается дело о первом случае кнопкодавства после того, как нардепы ввели уголовную ответственность за неперсональное голосование.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Рады в 2020 году 14 января депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова поймали на кнопкодавстве.

Новинский позже в комментарии журналистам отрицал факт своего кнопкодавства. "Это неправда", – утверждал он.