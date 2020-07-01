Порошенко отказался давать показания ГБР и отправился в Печерский суд

В среду, 1 июня, пятый президент Украины и нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований. Начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок завил, что Порошенко отказался давать показания. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Порошенко пришел к следователю ГБР для допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", – заявил Приймачок.

Также адвокату Порошенко была вручена копия ходатайства о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве.

После того, как Порошенко вышел из ГБР, он с толпой своих сторонников, отправился к зданию Печерского суда Киева, где в 14:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения. В митинге в поддержку Порошенко, среди прочих, участвуют экс-глава СНБО Александр Турчинов и герой Украины Михаил Забродский.

В суде же рассматривается мера пресечения по делу, в котором Порошенко подозревается в том, что он в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

Еще 8 июня судья Сергей Вовк отложил избранием меры пресечения Порошенко на 1 июля. Судья аргументировал свое решение сменой ходатайства прокуратура об избрании меры в виде личного обязательства, а не ареста. Защита пятого президента была против такого решения, требуя вынести решение по сути.

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