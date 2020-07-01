Профильный комитет Рады поддержал скандальный закон о медиа

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национального сообщества журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Слуги народа" в парламентском комитете дружественно игнорируют обращение журналистских организаций, СМИ, информагентств, журналистов и блогеров... "За" – "Слуга народа" (в лидерах – Никита Потураев и Евгения Кравчук). Воздержался Гео Лерос", – сообщил он.

Против выступили Александр Абдуллин ("Батькивщина"), Ирина Констанкевич ("За майбутнє"), Юрий Павленко, Ренат Кузьмин и Александр Качный (все – ОПЗЖ).

"Но свобода слова есть. Продолжаем за нее бороться!" – подытожил Томиленко.

Сегодня, 1 июля, на сайте Фокуса вышел материал Сергея Томиленко "Цензор вместо омбудсмена. Законом о медиа власть хочет защитить себя от журналистов".

В этой статье автор пишет, что в тексте нового документа не учтено ни одно из предложений, поданных НСЖУ после широких консультаций с региональными журналистами и журналистскими коллективами. Это притом что медиаотрасль входит в тройку наиболее пострадавших (вместе с туристической сферой и авиационным сообщением) от пандемии COVID-19. Заниматься усилением регулирования медиа в период, когда в стране одни независимые СМИ прекращают деятельность, а другие – сокращают объемы и увольняют сотрудников, – это демонстрировать абсолютное бесчувствие власти к реальным потребностям общества.

Более того, авторы проекта законопроекта "О медиа" предлагают отменить ряд других законов, в том числе тех, которые гарантируют права журналистов или обеспечивают экономические основы деятельности медиа. Нормам, которые содержатся в этих законах, не нашлось места в новом законопроекте, что означает: в случае его принятия права журналистов будут значительно урезаны.

К тому же, в новом законопроекте сохраняется идея установления мега-контроля над всеми медиа. Функцию регулятора предлагается возложить на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Это политически ангажированный орган, где половину состава назначают представители политических партий Верховной Рады, а вторую половину – президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В ОБСЕ раскритиковали скандальный законопроект "О медиа", разработанный в комитете по гуманитарной политике Верховной Рады.