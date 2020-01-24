В Украину приедет представитель ОБСЕ из-за проекта закона о СМИ, – НСЖУ
2020-01-24 21:05:18
В планах Арлема Дезира – встретиться с руководством комитета Рады по информполитике и обсудить законодательную инициативу с властями Украины
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 4-7 февраля может посетить Украину из-за законопроекта о дезинформации.
Об этом у себя в Facebook пишет глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.
Дезир якобы готов принять участие в обсуждении с властями Украины проекта закона и даже обеспечить его юридический пересмотр.
Также в планах представителя ОБСЕ встретиться с руководством комитета Рады по информполитике.
В "ЕС" тоже раскритиковали указанный законопроект. По мнению депутата Владимира Вятровича, проект закона соразмерен с диктаторскими законами 16 января 2014 года и протягивает в Украину "русский мир".
Также во фракции обращают внимание на формулировку "недостоверная информация по вопросам, которые представляют общественный интерес".
Учитывая то, что в этом случае "недостоверная информация" – это "неполные и перекрученные ведомости о лицах, фактах и событиях", появляется возможность для различных интерпретаций того, что "перекручено".
В этой связи, в "Евросолидарности" назвали законопроект "Оруэлловской антиутопией" и заявили, что не допустят его принятия.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.
- Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.
- Позже Бородянский заявил, что законопроект все же не предусматривает тюремное заключение. Вместо них – только общественно-полезные работы.
- Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко также считает, что против убыточных СМИ необходимо ввести санкции.