В Украину приедет представитель ОБСЕ из-за проекта закона о СМИ, – НСЖУ

В планах Арлема Дезира – встретиться с руководством комитета Рады по информполитике и обсудить законодательную инициативу с властями Украины

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 4-7 февраля может посетить Украину из-за законопроекта о дезинформации.

Об этом у себя в Facebook пишет глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Дезир якобы готов принять участие в обсуждении с властями Украины проекта закона и даже обеспечить его юридический пересмотр.

Также в планах представителя ОБСЕ встретиться с руководством комитета Рады по информполитике.

В "ЕС" тоже раскритиковали указанный законопроект. По мнению депутата Владимира Вятровича, проект закона соразмерен с диктаторскими законами 16 января 2014 года и протягивает в Украину "русский мир".

Также во фракции обращают внимание на формулировку "недостоверная информация по вопросам, которые представляют общественный интерес".

Учитывая то, что в этом случае "недостоверная информация" – это "неполные и перекрученные ведомости о лицах, фактах и событиях", появляется возможность для различных интерпретаций того, что "перекручено".

В этой связи, в "Евросолидарности" назвали законопроект "Оруэлловской антиутопией" и заявили, что не допустят его принятия.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.

Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Позже Бородянский заявил, что законопроект все же не предусматривает тюремное заключение. Вместо них – только общественно-полезные работы.