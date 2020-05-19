Рада отправила "закон о СМИ" на доработку, как призывали в НСЖУ

Сегодня Нацсоюз журналистов направил Ткаченко письмо с просьбой отправить проект закона на доработку – ссылались на экономические трудности, с которым столкнулись медиа во время кризиса из-за COVID-19

Верховная Рада 278 голосами отправила законопроект о СМИ на повторное первое чтение.

Решение поддержали большинство депутатов из всех фракций и групп. "Против" была только ОПЗЖ – один Григорий Суркис нажал на зеленую кнопку.

В своем нынешнем виде законопроект предусматривает передачу контроля над всеми СМИ Нацсовету по телерадиовещанию. Предполагалось, что Нацсовет сможет требовать от медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты.

Также Нацсовет должен был кроме лицензирования телерадиокомпаний проводить регистрацию СМИ.

Кроме того, предлагалось ввести запрет на распространение в медиа на период агрессии против Украины материалов с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц РФ.

Сегодня, 19 мая, Национальный союз журналистов Украины направил главе комитета Рады по информполитике Александру Ткаченко письмо с призывом приостановить рассмотрение закона о СМИ.

Свою позицию в НСЖУ агрументируют тем, что во время кризиса из-за коронавируса многие СМИ потеряли рекламодателей, начались сокращения и урезания зарплат. В таких условиях рассматриваемый проект закона не поможет СМИ, говорят в союзе.

"Законопроект не содержит эффективных интсрументов для помощи украинским медиа, особенно печатным и онлайн-СМИ. Мы убеждены, что в таких условиях Рада должна пойти навстречу отечественным медиа", – говорится в обращении.

В этой связи НСЖУ предлагает приостановить рассмотрение проекта закона и дорабатывать его только после "действенной поддержки украинских СМИ", а также сосредоточиться на разработке законопроектов для неотложной поддержки меди во время карантина и экономического кризиса.

Также предлагается вместе с журанлистами подготовить проект закона, в котором будут прописаны механизмы обеспечения стабильности и финансовой независимости медиа.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко также считает, что против убыточных СМИ необходимо ввести санкции.