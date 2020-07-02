Завтра на внеочередном заседании Рада рассмотрит кадровые вопросы, – Арахамия

Внеочередное заседание Рады, на котором должны рассмотреть кадровые вопросы, состоится завтра после планового заседания, заявил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

"На завтра у нас очередное заседание, в его рамках – час вопросов к правительству... потом полтора часа с правками (продолжение рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе – ред.), запросы (депутатские запросы – ред.), а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем далее", – сказал Арахамия.

По его словам, внеочередное заседание состоится в 14.00, а подписи депутатов в поддержку его проведения будут собраны в пятницу утром.

Отвечая на уточняющий вопрос, какие именно кадровые вопросы, кроме вопроса об отставке главы НБУ Якова Смолия будут рассмотрены на внеочередном заседании, Арахамия сказал: "Я еще точно не знаю, но на комитете рассматривается вопрос о главе Антимонопольного комитета". При этом Смолий должен прийти на внеочередное заседание в пятницу.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сказал журналистам, что назначение нового главы НБУ Рада 3 июля не будет рассматривать: еще будут продолжаться консультации, передает Укринформ.

"Консультации продолжаются. Сегодня будут консультации, будут завтра консультации, я уверен. Завтра никто никого не будет выносить в зал. То есть неделя у нас есть комитетская на то, чтобы провести основательные нормальные консультации и выбрать действительно профессионального человека, который может возглавить этот важнейший орган государственной власти", – сообщил Гетьманцев.

Как ранее сообщал Фокус:

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В связи с заявлением Смолия об отставке официально отменено предложение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов на 1,75 млрд долларов и выкупе старых.