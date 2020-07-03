Рада уволила главу АМКУ Терентьева

"За" постановление проголосовало 226 нардепов.

От "Слуги народа" поддержали 183 нардепа, от ОПЗЖ - 23, от "За майбутнє" - шесть, от "Довіри" - 10, внефракционных - четыре.

Сам Терентьев в зале заседаний не присутствовал.

Юрий Тереньев возглавлял Антимонопольный комитет Украины с 2015 года. До этого он три года был заместителем генерального юрисконсультаната "АрселорМиттал Кривой Рог".

Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что глава АМКУ написал заявление об отставке под давлением президента Владимира Зеленского.

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По данным Бутусова, причиной конфликта стал штраф в размере 6,5 млрд гривен, который АМКУ наложил на табачного монополиста "Тедис" и других производителей сигарет. "Штраф ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса", – утверждает журналист.

"Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании", – объяснил Бутусов.

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рассмотрел и одобрил постановление об увольнении председателя АМКУ. 2 июля Терентьев просил об отзыве своего предыдущего заявления, говорит Бутусов.

Как ранее сообщал Фокус:

11 октября компания British American Tobacco (ВАТ) остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Причиной остановки в BAT назвали принятый 4 октября законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

JTI, Philip Morris International и Imperial Tobacco также объявили о возможном закрытии производства в Украине в связи с принятием указанного проекта.

22 октября "JTI Украина" даже подала заявление в ГФС по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн грн после принятия парламентом законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

24 октября гендиректор BAT Ukraine Саймон Уэлфолд встретился с тогдашним премьером Алексеем Гончаруком и заявил, что в компании надеются на отмену поправки в "налоговом" законе, чтобы можно было восстановить производство в Прилуках.