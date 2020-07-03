Смолий встречался с Зеленским перед подачей заявления на увольнение

Об этом Смолий заявил во время брифинга, сообщает Интерфакс-Украина.,

"Несколько дней назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке", – сказал он.

По его словам, обсуждалось, когда и как будет подаваться заявление об его отставке.

Экс-глава Нацбанка говорит, что не мог сделать заявление о давлении на НБУ и остаться при должности.

"Говорить о давлении и ничего не делать – это говорить. Нужно быть более решительным и показать, что мы не держимся за кресло, мы не держимся за должность, мы боремся за институцию и хотели привлечь внимание к происходящим событиям и к тому, какие последствия могут быть, если пойти на поводу у наших оппонентов", – сказал Смолий.

Как ранее сообщал Фокус:

Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку". Аналогичное заявление сделал и МВФ.