В Кремле назвали "абсолютной глупостью" сообщения о планах вторжения России в Украину
"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке Украины", – сказал он российским журналистам.
Напомним, в интервью одесскому издания "Думская" командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сказал, что российские войска могут прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
У ВСУ нет данных о якобы готовящемся нападении РФ на Украину с Крыма. Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев. Тем не менее, командование усилило разведдеятельность на этом направлении. Также Наев добавил, что военные уже провели учения с Нацполицией, СБУ и Нацгвардией, а боевая служба переведена в усиленный режим. "Ситуация контролируемая", – сказал командующий ОС.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июне президент Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу коммандующим ВМС Украины.
- Боевые пловцы противодиверсионного подразделения Военно-морских сил Украины провели учения в районе морпорта Одессы.
- Государственный департамент США одобрил продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования по сметной стоимости 600 млн долларов.