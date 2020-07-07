Резников считает, что встреча "Нормандской четверки" может состояться в августе

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что следующая встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в августе.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, следущий саммит может состояться при условии движения навстречу и выполнения договоренностей.

"Следующая встреча лидеров политических лидеров четырех стран Нормандского формата в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж" (договоренности в Париже в декабре 2019 года – ред.). Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

В Офисе президента Украины заявили, что во время встречи политсоветников нормандского формата в пятницу в Берлине Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, одновременно Россия взяла паузу. В то же время заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что к проведению встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.