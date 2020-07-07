Представитель Зеленского в КСУ не видит дискриминации нацменьшинств в "языковом законе"

Сегодня, 7 июля, Конституционный суд рассматривает представление 51 нардепа (большинство – от ОПЗЖ), которые просят проверить языковой закон на соответствие Конституции Украины. Заседание началось в 10:00.

Депутаты считают, что закон – неконституционный, потому что якобы "направлен на дискриминацию русского, других языков нацменьшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам".

Также авторы представления считают, что закон был принят с нарушениями конституционной процедуры, что "ставит под угрозу применения такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права как принцип правовой определенности".

Представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский во время заседания настаивает на конституционности закона.

"Речь идет исключительно об украинском языке. Все разделы обжалуемого закона имеют четкое направление – это обеспечение функционирования украинского языка. Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков", – говорит он.

По его словам, порядок применения других языков должна определить Верховная Рада, приняв определенный закон. Соответственно, сейчас вопрос о дискриминации других языков в Украине не стоит.

Что касается якобы нарушения процедуры принятия "языкового закона", то, по словам Вениславского, нарушение отдельных процедурных норм закона о регламенте Верховной Рады при принятии законов не может считаться нарушением Конституции.

Сам Зеленский говорил, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний.

А глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, со своей стороны, 1 июня заявил, что языковой закон необходимо пересмотреть с учетом позиций всех граждан Украины. По его мнению, украинский язык должен оставаться единственным государственным в Украине, но гуманитарная политика должна объединять, а не разъединять общество.

Тем временем, под зданием КСУ проходят акции в поддержку "языкового закона". Сохранить статус украинского как единственного государственного языка требуют около 10 человек в вышиванках. Акцию организовали депутаты фракции "Укроп" Ивано-Франковского горсовета.

Также под КСУ пришли представители "Нацкорпуса". Они выстроились под забором суда с плакатами "Язык – душа нации".

Фото: radiosvoboda.org