Дело против Порошенко по "Кузне на Рыбальском" закрыто

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков сообщил, что вынесено постановление о закрытии дела по продаже "Кузни на Рыбальском".

Об этом Новиков написал на своей странице в Facebook.

По его словам, получено постановление о закрытии дела от руководителя следственной группы Олега Корецкого.

Адвокат говорит, что на следователей оказывали давление, и что Корецкий расскажет об этом в ближайшее время прессе.

"Когда сначала все нормально, по закону, а потом приходят какие-то люди непонятные, харьковские, и начинают давать указания... Ты им говоришь... давайте принимать законные решения, а они говорят – уходи, для тебя нет места, ты не подходишь, – то, конечно, я готов выйти на прессу, я принял это решение", – говорит Корецкий на видео.

17 сентября 2019 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Госбюро расследований арестовал всю недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском".

Поводом для ареста завода стало расследование ГБР в отношении пятого президента Петра Порошенко и бизнесмена Сергея Тигипко, которые оформили договор купли-продажи предприятия.

Решение суд вынес в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

19 ноября Киевский апелляционный суд отменил арест "Кузни на Рыбальском".

Дело Госбюро расследований открыло по заявлению экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова. Тот обвинял Порошенко в отмывании средств и легализации незаконных доходов