Прокуратура отозвала ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения

Следствие по делу о якобы незаконном назначении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, где фигурирует пятый президент Петр Порошенко, уже завершено, хотя ночью 7 июля его продлили на три месяца.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, пишет Украинская правда.

"Госпожа Ирина Венедиктова, генеральная прокурорка, подписала сегодня и нам вручили в 14:28 документ об окончании досудебного расследования. Сегодня в полночь... прокуроры убеждали судью, что им крайне необходимо еще 3 месяца следствия. И судья согласилась. И вчера ночью было объявлено решение о продлении сроков следствия до 10 октября", – отметил он.

Позже, когда заседание суда продолжилось, прокурор по делу заявил, что избирать меру пресечения Порошенко уже невозможно, так как расследование завершено.

Защита Порошенко выразила аналогичную позицию, что меру пресечения уже избирать невозможно. В то же время, адвокаты требовали допроса генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы она подтвердила, что подписала именно то, о чем объявили ее подчиненные.

Кроме того, Илья Новиков опубликовал в Facebook скан сообщения ГБР об окончании досудебного расследования. В нем сказано, что расследование было завершено 7 июля, и теперь подозреваемый и его защитники могут начать ознакомление с материалами дела.

Ранее Илья Новиков сообщил, что вынесено постановление о закрытии дела по продаже "Кузни на Рыбальском".

Экс-пограничника подозревают в содействии в незаконном пропуске пятого президента Украины Петра Порошенко через границу в 2018 году.