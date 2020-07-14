Главой НБУ может стать нардеп от "Слуги народа", – Арахамия

Новым главой Нацбанка может стать нардеп от "Слуги народа". Об этом после окончания внеочередного заседания Верховной Рады заявил лидер фракции Давид Арахамия.

При этом, он отметил, что речь идет не о главе финкомитета Рады Данииле Гетманцеве. Предметно о возможном кандидате от "СН" Арахамия не рассказал.

"Если это будет, например, депутат нашей фракции, думаю, что обсуждение излишне и все поддержат, как всегда", – заявил Арахамия.

Также у Арахамии спросили, не будут ли называть кандидата от "СН" "человеком Зеленского". На это глава фракции "СН" ответил, мол, "для того, чтобы стать человеком Зеленского, не обязательно быть народным депутатом".

"Я вам гарантирую, что по поводу любого человека, которого мы назначим, будут закидывать такой стейтмент, что это человек Зеленского. Но это нормально", – добавил Арахамия.

Вечером 1 июля уже бывший глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение он объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ. За такое решение проголосовали 286 народных депутатов. Представители банковского сектора уже предложили несколько кандидатур на пост главы Нацбанка.