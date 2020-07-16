Верховная Рада приняла поправки в Избирательный кодекс

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства".

Об этом сообщает сайт парламента.

Законопроект поддержали 308 народных депутатов.

Документ имел почти 4000 поправок в избирательное законодательство, однако поддержаны были не все.

Также парламент изменил форму избирательного бюллетеня. Он должен стать более понятным для избирателя. Размер залога кандидатов снизили в 9 раз.

Рада установила предел для самовыдвижения в 10 тыс. населения. В городах с большим населением будет пропорциональная система с открытыми списками, можно будет выдвигаться только от партии или ее ячейки.

Что касается открытия партийных списков и квоты фиксированного процента списка, то Рада не поддержала поправку, которую утвердил профильный комитет, предложив снизить порог до 5%. Осталась действующая до этого квота в 25%.

Напомним, 11 июля 2019 года Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс Украины, который предполагал отмену мажоритарной составляющей и введение открытых списков. 14 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс и предложил отправить его на доработку. Всего от главы государства поступило 17 замечаний к документу. В декабре Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 народных депутатов.