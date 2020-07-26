Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.

Офис президента передает, что Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года.

Лидеры двух стран также обсудили взаимодействие в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения. Обговаривалась деятельность СММ ОБСЕ, а также обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым боевиками лицам.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова, у которого трагически погиб трехлетний сын.

Как сообщается на сайте Кремля, инициатором разговора была украинская сторона.

"Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.