Украина пожаловалась в ООН на "морской парад" в Крыму

"Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины", – говорится в письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, которое он направил Генеральному секретарю ООН.

Украина назвала действия России "сознательными шагами", направленными на эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях, сообщил "Укринформ".

Это письмо будет распространено в качестве официального документа Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Ранее украинский МИД направил российскому посольству ноту протеста из-за парада.

Парады в честь Дня ВМФ России прошли 26 июля в семи городах, в том числе в Севастополе.

Напомним, Германия против возвращения России в состав G7 до тех пор, пока Россия не возвратит Украине оккупированный Крым и часть Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Великобритания сообщила, что будет блокировать возвращение России в состав "Большой семерки". При этом РФ может участвовать в следующем саммите в качестве гостя.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не поддерживает возвращение России в G7, предложенное президентом США Дональдом Трампом, поскольку Москва продолжает игнорировать международное право.