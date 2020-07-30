Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу. Тот ответил

Об этом он написал в письме советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру, сообщает Страна.

Согласно опубликованному на сайте документу, Козак назвал переговоры по Донбассу на уровне советников глав государств нормандского формата бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Также он назвал бессодержательным проект документа, который прорабатывается в рамках нормандского формата.

"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников четверки... Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", – говорится в письме.

Козак отметил, что "эксперимент" можно продолжить, однако уже без участия России.

В свою очередь, Андрей Ермак в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что письмо Козака – это скорее про тонкую дипломатическую игру, "когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу".

"Переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировано. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию", – говорит Ермак.

По его словам, надо четко понимать мотивацию всех сторон, потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются.

"Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию", – добавляет он.

Впрочем, по его мнению, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла.

"Работа, как и ранее, продолжается", – отмечает руководитель Офиса президента.

"Сегодня мы имеем четвертый день тишины на Донбассе, и это – прямой результат работы именно ТКГ в Минске и Нормандского формата. Это как раз свидетельствует о незаурядной эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе", – говорит Ермак.

Тем временем, в Москве также, по данным РБК, отрицают планы по выходу Козака из переговоров.

Как заявил изданию источник, близкий к переговорам с российской стороны, письмо "такого содержания Козак действительно направлял своим коллегам по нормандскому формату".

"В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров. Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины", – сказал собеседник агентства.

Напомним, переговоры Козака и Ермака в Берлине состоялись 3 июля. Тогда обе стороны позитивно оценили встречу. Украина, Франция и Германия сошлись в необходимости "полного и всеобъемлющего" режима прекращения огня.