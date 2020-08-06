Украина ведет переговоры об усилении санкций против России
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий заявило о намерении ввести новые санкции против РФ, в ответ на действия России по отношению к Православной церкви Украины (ПЦУ) в Крыму.
Об этом говорится в заявлении министерства.
"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права", – заявил замминистра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.
Сообщается, что решение Верховного суда РФ об отказе пересматривать законность выселения общины ПЦУ с Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе "свидетельствует об ущемлении религиозных прав граждан Украины со стороны оккупационной "власти" полуострова".
Министерство, согласно заявлению, "осуждает такие действия РФ и требует восстановить крымскую общину ПЦУ в ее правах".
По словам Яременко, "вытеснение украинской церкви" с оккупированного Россией Крымского полуострова "получит надлежащий ответ Украины".
"Украина в сотрудничестве с международными партнерами рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма", – отметил чиновник.
Напомним, в конце июля, в оккупированом Крыму архиепископу ПЦУ Клименту было вручено постановление о сносе храма Православной церкви Украины в Евпатории.