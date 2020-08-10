Зеленский призвал Беларусь отказаться от уличного насилия
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия на улицах. Он считает, что лишь диалог позволит обеспечить гражданам Беларуси выход из кризисной ситуации.
Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественной взаимодействия", – считает президент.
Зеленский заявил, что в диалоге должны быть заинтересованы и правительство, и протестующие, поскольку эскалация конфликта может привести к "горьким последствиям".
Также он считает, что Беларусь должна придерживаться демократических стандартов в своих действиях и должна обеспечить гражданам права и свободы в полном объеме.
Напомним, в Беларуси в результате протестов, которые произошли после закрытия избирательных участков в воскресенье, 9 августа, были задержаны более 120 человек.