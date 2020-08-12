Кулеба допустил реализацию "формулы Штайнмайера", но при определенных условиях

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может выполнить условия так называемой "формулы Штайнмайера", однако только если это будет отвечать ее интересам.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

По его словам, несмотря на вызовы в вопросах безопасности, Киев готов двигаться путем выполнения политической части минских соглашений.

"И "формула Штайнмайера" является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?", – отметил Кулеба.

Чиновник отметил, что безопасность является ключевым вопросом, и если она не будет соблюдена, то перспектива для переговоров исчезнет.

Напомним, новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина не исключает возможности имплементации "формулы Штайнмайера".

Отметим, 1 октября 2019 года на встрече ТКГ украинская сторона подтвердила "формулу Штайнмайера". Президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что "формулу" имплементируют в новый закон об особом статусе Донбасса, который разработает Рада.

"Формула Штайнмайера" имеет своей целью отмену ответственности РФ за войну и принуждение Киева вести дела с главарями "ЛДНР". Такое мнение ранее высказал бывший чиновник Пентагона, а ныне – директор Аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер.