В Совбезе ООН не поддержали США в продлении оружейного эмбарго Ирану

Совет безопасности ООН не принял предложенный США проект резолюции о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, сообщает Dw.com.

Отмечается, что только одна из 15 стран присоединилась к позиции США: Доминиканская Республика.

Китай и Россия проголосовали против американского предложения, а остальные 11 стран воздержались. Чтобы принять резолюцию, нужно девять голосов "за" и ни одного вето.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал "непростительной" "неспособность Совбеза действовать решительно".

"Они отклонили разумную резолюцию о продлении 13-летнего эмбарго на поставки оружия Ирану и открыли для крупного мирового государства, спонсирующего терроризм, возможности покупки и продажи вооружений без ограничений ООН", – сказал глава Госдепартамента.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что "политика администрации Трампа по достижению мира на Ближнем Востоке выдержит вопиющие неудачи Совбеза ООН".

Постоянный представитель Ирана в ООН Тахт Раванчи написал в Twitter, что результат голосования ООН еще раз демонстрирует изоляцию США.

"США должны извлечь уроки из этого фиаско. Их попытка вернуть в силу санкции является незаконной и была отвергнута международным сообществом", – написал он.

В свою очередь российский постпред Василий Небензя заявил, что Россия последовательно выступает против попыток навязывания ограничений по оружию Тегерану, поэтому и голосовала в Совете Безопасности ООН против американской резолюции о продлении эмбарго, сообщает РИА Новости.

Россия последовательно выступает против попыток Срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года, российская сторона неоднократно заявляла, что не видит оснований для его продления.

8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций. Иран, в свою очередь, официально приостановил выполнение части своих обязательств по условиям международной ядерной сделки 2015 года.