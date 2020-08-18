"Я хорошо знаю Донбасс": Фокин рассказал, чем займется в ТКГ

Витольд Фокин, которого 18 августа официально назначили в состав украинской делегации в ТКГ, будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, привлеченными к переговорам Киевом.

Об этом Фокин заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе Минской Трехсторонней контактной группы", – сказал он.

По словам Фокина, он вместе с первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министром Алексеем Резниковым будут иметь отдельные участки ответственности.

Фокин заявил, что считает за честь принять участие в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Помочь моей стране в тяжелой и очень важной работе считаю большой честью. Я очень хорошо понимаю специфику этой многоплановой работы. Я хорошо знаю Донбасс", – подчеркнул он.

Отметим, через два месяца, 25 октября, Фокину исполнится 88 лет.

Кстати, сегодня, 18 августа, Трехсторонняя контактная группа проведет одну из важных видеоконференций, на которой стороны обсудят детали ближайшего обмена пленными

Напомним, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе. Позже он сообщил, что участником ТКГ по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

6 августа сообщалось, что Витольд Фокин, который заявлял, что твердо решил присоединиться к Трехсторонней контактной группе, на самом деле еще окончательно не определился со своим решением.