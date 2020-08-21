Тихановская обратилась в Верховный суд Беларуси признать выборы недействительными

Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской подал в Верховный суд Беларуси жалобу о признании результатов президентских выборов 9 августа недействительными.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Жалоба подана. Решение о начале производства будет в течение 3 дней", – заявили в штабе Тихановской.

Там считают, что окончательные результаты выборов могут быть сфальсифицированными.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них победил Лукашенко.

Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Штаб Тихановской заявил, что не принимает результаты "фальшивого" голосования и потребовал нового голосования.

Именно об этом заявила Светлана Тихановская на своей первой пресс-конференции после выезда из Беларуси.

21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".