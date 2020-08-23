Зеленский похвастался армией: "Мир только на условиях Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен мир на ее собственных условиях.

Об этом президент сказал сегодня, 23 августа, выступая на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме “Там, где мы – там Украина” в Киеве, передает агентство "Интерфакс-Украина".

“Сегодня мы движемся к миру. 28 дней нет боевых потерь. Не теряем самых лучших, не теряем ваших побратимов. Нам нужен мир только на условиях Украины”, – цитирует Зеленского "Интерфакс".

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Как передает пресс-служба президента, Зеленский заявил на форуме, что Украина увеличила оборонный бюджет до небывалых размеров.

"Общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 млрд гривен. Мы имеем самый большой бюджет на оборону в истории", – сообщил главнокомандующий.

Несмотря на пандемию COVID-19, по словам Зеленского, расходы на оборонную сферу остались неизменными.

Фото: President.gov.ua

"Сегодня в подразделения ВСУ для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72. Новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что, когда наступит мир, Украине по-прежнему нужна будет сильная и боеспособная армия.

Как мы уже сообщали, сегодня, 23 августа, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага и предложил вывешивать флаги в окнах. Ранее, Зеленский своим указом определил, что в этом году День независимости будет отмечаться без парада и в масках.