Встреча советников "нормандской четверки" отменена, – СМИ

Встреча советников глав государств в нормандском формате, которая должна была состояться в пятницу, 28 августа, отменена.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Встреча отменена из-за разногласий по итоговым документам, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дата встречи пока не определена.

Ранее представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш заявил, что встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться в пятницу, 28 августа.

В Кремле также заявили, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" уже готовится.

Позже президент Украины Владимир Зеленский тоже подтвердил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 28 августа.