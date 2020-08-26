СНБО: на планете началась первая мировая биологическая война

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в настоящее время в мире ведется первая в истории биологическая война.

Об этом Данилов сказал сегодня, 26 августа, во время встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне, сообщается на сайте ведомства.

По словам секретаря СНБО, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и даже опаснее, чем ядерное оружие".

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", – отметил Данилов, и подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Фото: Rnbo.gov.ua

Такими заявлениями украинский чиновник сопроводил экскурсию по Национальному координационному центру кибербезопасности (НКЦК) при Совбезе Украины, которую он лично провел для иностранных дипломатов.

Среди прочего, Данилов отметил, что по решению Владимира Зеленского в начале этого года возможности Центра кибербезопасности "были существенно усилены".

Теперь НКЦК не только координирует и контролирует деятельность таких ведомств, как Госспецсвязи, СБУ, Нацполиция, Генштаб ВСУ и даже Нацбанк, но также "активно развивает государственно-частное партнерство в этой сфере".

Фото: Rnbo.gov.ua

Сообщается также, что послы Швеции и Финляндии выразили готовность расширять сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности.

Напомним, ранее заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Россия подготовила в Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу, а военные учения, которые РФ проводит на полуострове, могут перейти в "активную фазу боевых действий".