"Все плотно закрыто". В СНБО рассказали о возможной агрессии РФ из Крыма

По словам Алексея Данилова, информация о передвижении российских военных в Крыму и в смежных с Украиной регионах России поступает "почти в режиме онлайн".

Пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина усилила меры безопасности в соседних с оккупированным Крымом областях.

Об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"Что касается территории Николаевской, Херсонской областей – все закрыто плотно. Мы понимаем, с кем мы можем иметь войну – с Российской Федерацией, – и приуменьшать, скажем так, ее силы – это большая ошибка", – сказал он.

По словам Данилова, информация о передвижении российских военных в Крыму и в смежных с Украиной регионах России поступает "почти в режиме онлайн".

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"Мы все отслеживаем и понимаем. Более того, мы не одиноки – у нас есть партнеры, которые совместно с нами этими вопросами занимаются", – говорит Данилов.

Напомним, командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

В то же время, командующий Объединенных сил Сергей Наев сказал, что у ВСУ нет данных о якобы готовящемся нападении РФ на Украину с Крыма.

Бывший специальный представитель Госдепа США по Украины Курт Волкер заявил, Россия вряд ли нападет на Украину со стороны оккупированного Крыма. По его мнению, для России это был бы слишком драматический шаг, так как она прилагает огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать свою агрессию.