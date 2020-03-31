В СНБО представили онлайн-карту распространения коронавируса по Украине

2020-03-31 10:05:50

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На карте также можно найти статистику распространения COVID-19 по миру

Усилиями Главного ситуационного центра Украины (аппарат СНБО) создана электронная карта распространения коронавируса по миру и Украине.

Карта доступна по ссылке: covid19.rnbo.gov.ua

Данные на карте обновляются ежедневно.

Среди представленной информации – лабораторно подтвержденные случаи заболевания, количество заболевших и выздоровевших, количество умерших и количество подозрений на коронавирус.

Та же информация приводится и применительно к миру.

карта коронавируса в Украине

Напомним, по данным МОЗ, на утро 31 марта в Украине подтверждено 549 случаев коронавирус (69 за сутки), 13 человек умерли, 8 - выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

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