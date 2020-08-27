Беларусь выразила "решительный протест" Польше из-за "попыток вмешательства"

МИД Беларуси 27 августа вызвал временного поверенного в делах Польши. Ему и было сказано о "неприкрытых попытках польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси", – сообщил изданию TUT.BY пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни "явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц. Подчеркнута контрпродуктивность каких-либо попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны", – сообщил дипломат.

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Ранее, также 27 августа, посол Беларуси был вызван в МИД Польши в связи с "неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши".

Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что Польша "хочет отсечь Гродненскую область". Последний раз он сделал это 27 августа. "Мы фактически половину армии привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят", – заявил Лукашенко.

Он также объяснял решение о переброске большого количества войск в район Гродно угрозой со стороны Польши.

В Варшеве тогда заявили, что для польских властей фундаментом соблюдения международного права является принцип суверенитета и территориальной целостности государств.

Также Лукашенко обвинил НАТО в наращивании военной мощи на границе с Беларусью. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министрами обороны Германии и Франции заявил, что у НАТО нет планов по вмешательству в ситуацию в Беларуси.