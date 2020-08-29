Примем к сведению: в Офисе президента прокомментировали решение КСУ по Сытнику

Признание судьями КСУ неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника руководителем НАБУ, стало результатом "спекулятивной кадровой практики" предшественников. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Там пообещали "принять к сведению решение Конституционного суда".

"Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто – спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности", – говорится в сообщении.

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В ОП напомнили, что решение КСУ не затронет силу и состоятельность всего агентства. В то же время в ОП добавили, что ждут "от исполняющего обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период избрания нового руководителя".

"Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", – заявили у Зеленского.

28 августа Конституционный суд Украины постановил, что назначение Сытника директором НАБУ являлось незаконным, так как президент не имел таких полномочий. Указ Петра Порошенко утрачивает силу со дня принятия решения КСУ. В ответ НАБУ обвинило судей в политическом характере дела и отметили, что решение не означает автоматического увольнения руководителя.