"В Офисе Президента врали": Депутат Арьев показал документы о якобы причастности Украины к задержанию "вагнеровцев"

Депутат от "Евросолидарности" Владимир Арьев продемонстрировал документ, который, по его словам, доказывает, что спецоперация по задержанию в Беларуси членов ЧВК Вагнера подготавливалась украинскими спецслужбами.

Об этом Арьев сообщил сегодня, 4 сентября, в пресс-центре Верховной Рады, передает 5.ua.

В частности нардеп напомнил, что на сегодняшнем заседании фракция "ЕС" потребовала создать в Верховной Раде специальную комиссию по выяснению обстоятельств "слива" спецоперации по задержанию "вагнеровцев". В случае, если комиссия не будет создана, Арьев обещал обнародовать компромат на Офис Зеленского.

"Мы попросили спикера Дмитрия Разумкова поставить вопрос создания следственной комиссии на голосование. Он проигнорировал наше требование. Таким образом, у нас нет другого выхода, чем обнародовать материалы, которые у нас есть", – сказал Арьев.

Во время выступления Арьев продемонстрировал, как он сам выразился, "неопровержимые доказательства", того, что это была на самом деле спецоперация украинских спецслужб.

Среди доказательств были чеки по авиабилетам для членов ЧВК и записи их телефонных переговоров.

Скриншот: "5 канал"

Арьев отметил, что именно по требованию ОП, разные органы власти и представительства говорили, Украина не причастна к поимке российских боевиков в Беларуси.

"А я говорю, что врали из Офиса президента Украины. И зачем было врать, очевидные вещи опровергать – это еще сильнее усиливает подозрение в том, что что-то хотят скрыть. И мы знаем, что прямо сейчас уничтожаются доказательства этой операции", – пояснил Арьев.

По словам нардепа, депортированные в Россию боевики имели прямое отношение к преступлениям на Донбассе, а украинские власти фактически "выгородили" их своими действиями.

Ранее мы уже рассказывали, как и почему история с задержанием российских наемников в Минске стала громким международным скандалом, в который впутали руководство Беларуси, России и Украины.