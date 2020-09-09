Богдан назвал Порошенко абсолютным злом
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко дискредитирует движение Украины в Европу.
"У меня к нему тотальное невосприятие", – сказал Богдан.
По его словам, пятый президент воплощает собой абсолютное зло, а его успехи на политической арене – это просто отсутствие конкуренции.
"Он очень умный и очень опытный. Очень подготовленный, политик с большим стажем, бизнесмен… Но он абсолютное зло", – сказал Богдан.
Он добавил, что, по его мнению, Порошенко дискредитирует движение Украины в Европу.
Когда ведущий спросил, почему у Порошенко есть по-прежнему много сторонников, Богдан ответил, что он просто не имеет сильных конкурентов в своей политической нише.
"Он выжигает. Он делает так, что у него нет никаких конкурентов. Кого-то покупает, кого-то запугивает, кого-то дискредитирует…Но когда появляется сильный лидер, Гройсман, Кличко, еще кто-то, его рейтинг рассыпется", – сказал Богдан.
Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором поделился своим видением об отставке, скандале с ЧВК "Вагнера", уголовных делах пятого президента Петра Порошенко, нынешнем руководителе ОП Андрее Ермаке.
В мае 2019 года Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента, а в уже феврале 2020-го уволил с этой должности.