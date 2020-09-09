Богдан: иностранные спецслужбы верят, что Ермак договорился с россиянами о взаимных уступках

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что иностранные службы верят в то, что по итогам переговоров Андрея Ермака с российской стороной, существует договоренность о совместных уступках между Украиной и Россией.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам что-то", – сказал он. Но бывший глава ОП подчеркнул, что этот план – утопия.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором поделился своим видением об отставке, скандале с ЧВК "Вагнера", уголовных делах пятого президента Петра Порошенко, нынешнем руководителе ОП Андрее Ермаке.