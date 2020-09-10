"Разбегайтесь, братцы кролики". Экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая объявила о создании партии

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Анна Канопацкая объявила о планах по созданию новой политической партии.

"В ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране национально-демократической партии. Сейчас идет процесс согласования входящих в него кандидатур", – написала она на своей странице в Facebook.

Канопацкая также сообщила, что совместно с юристами направила в министерство юстиции документы на регистрацию общественного объединения "Право будущего".

По словам Канопацкой, она оказалась права в своих негативных прогнозах.

"Не прошло и трех недель с момента, как я написала, обращаясь к участникам наивной самодеятельности под названием "Координационный совет", слова: "Разбегайтесь, братцы кролики, от греха подальше самораспускайтесь, теперь уже точно!", как все худшее и произошло. ...Сегодня не охваченных ожидаемыми репрессиями диктатуры не осталось никого", – констатировала экс-кандидат в президенты.

"Мои слова поддержки и пожелание сил, мужества и хороших адвокатов всем причастным," – пишет Канопацкая.

При этом экс-кандидат в президенты удивляется: "Неужели было непонятно, что никакими вербальными "танцами на языке" истинных целей по провоцированию диктатуры на жесткие действия, скрыть было невозможно? Значит, знали, на что шли".

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской – 9,9%. Канопацкая набрала 1,68% голосов.