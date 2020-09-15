Результаты выборов в Беларуси не отображают реального волеизъявления граждан, – ВРУ
Верховная Рада Украины приняла заявление по ситуации в Беларуси, в котором говорится, что прошедшие там президентские выборы не были ни свободными, ни честными. За постановление проголосовали 228 парламентариев.
Об этом сообщает Европейская правда.
В заявлении отмечается, что выборы прошли в условиях отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также наблюдателей от международных организаций.
"Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключения, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках", – заявили нардепы.
В Верховной Раде считают недопустимыми нарушения прав избирателей, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией.
"Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан. Мы осуждаем применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси", – указано в заявлении.
Кроме того, народные депутаты поддержали введение санкций ЕС в отношении ряда белорусских чиновников, ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.
Рада также потребовала освобождения задержанных в ходе протестов и выразила надежду, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации в обществе.
Вместе с тем, парламентарии отметили, что Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела.
"Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы родственны исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета", – заявили в Раде.
Нардепы призвали белорусские власти провести новые выборы с участием международных наблюдателей.
"Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов", – отмечается в заявлении.
Напомним, еще 14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение – санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за "применение насилия" и "нарушение прав человека".