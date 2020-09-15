В СНБО встревожены предстоящим подсчетом голосов на местных выборах

В тоже время, он подчеркнул, что, несмотря на "аномальные процессы", которые наблюдаются уже сейчас, нужно приложить максимум усилий, чтобы соблюсти нормы демократичности и свободы, которые позволят признать избирательный процесс законным.

Об этом Данилов заявил во время заседания координационного штаба по местным выборам во вторник, 15 сентября.

"К примеру, уже сегодня в поселке Каролино-Бугаз Одесской области более 19% избирателей изъявили желание изменить место голосования. Мы наблюдаем подобные аномальные процессы в отдельных регионах", – сказал Данилов.

Он отметил, что подобные ситуации связаны с новым админустройством и вопросом выборов в ОТГ, ведь "очень много кандидатов и политических сил будут идти на выборы из этих соображений".

С учетом указанных обстоятельств подсчет голосов будет крайне сложным, резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.