Пленки Деркача: Байден в разговоре с Порошенко назвал Трампа "собакой"

Внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом на пресс-конференции.

Разговор произошел после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Байден говорит о том, что есть трудности с передачей дел по Украине новой администрации в Белом доме. Но он заверил Порошенко, что все будет как и раньше.

Байден спросил у Порошенко, о чем они говорили с Трампом. Порошенко пошутил, что похвалил ему администрацию Обамы. Байден говорит, что Трамп "похож на собаку, который хватает автомобиль, не понимая, как тот едет и что внутри". Порошенко смеялся.

Кроме того, Порошенко попросил Байдена поддержать тему безвизового режима с ЕС для Украины, которую можно было бы "продать" украинскому народу.

Ранее 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.