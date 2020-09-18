Угрозы утраты Украиной безвизового режима с ЕС нет, – Шмыгаль

Какой-либо угрозы лишения Украины безвизового режима с Евросоюзом нет.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко по поводу того, что принятие постановления о комиссии, которая должна избирать руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, приведет к утрате безвиза, пишет УНИАН.

Шмыгаль заявил: "Безвиз не отменяется".

По его словам, коллеги Украины из ЕС, США открыто заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Он также заверил, что на сегодня соблюдены все процедуры, которые прописаны законодательством Украины, а "дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса".

Недавно депутат Европарламента от Германии, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что безвизовый режим и финансовая помощь для Украины оказались под угрозой аннулирования в связи со сменой руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В четверг, 17 сентября Верховная Рада проголосовала за новый состав конкурсной комиссии по избранию нового главы САП. В связи с этим представительство ЕС в Украине прямо заявило, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины. С аналогичным заявлением выступило и посольство США в Киеве.

В этот же день в украинских СМИ появилась информация, что новым главой САП может стать "слуга народа" Андрей Костин. Напомним, 21 августа глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.