Евросоюз требует от Рады изменить закон о НАБУ, иначе безвиз пересмотрят, – представитель ЕС

Уполномоченный представитель Европейского Союза по внешней политике Петер Стано заявил, что Евросоюз даст свою оценку вердикту Конституционного суда Украины, о том, что назначение главы НАБУ Артема Сытника было незаконным.

“Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее”, – сообщил Петер Стано украинской службе "Deutsche Welle".

В своем комментарии DW Стано уточнил требования Евросоюза к официальному Киеву: "Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы".

Главный спикер ЕС по внешним связям, подчеркнул, что в случае, если Украина останется безучастной к требованиям западных партнеров, она рискует потерять безвизовый режим и следующий кредит от МВФ.

"Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", – сообщил еврочиновник.

Уполномоченный представитель ЕС Петер Стано не первый, кто в последние дни пугает Украину отменой безвиза и финансовой помощи. Так, в четверг, 17 сентября, с аналогичным заявление выступила депутат Европарламента от Германии, член комитета ЕП по иностранным делам Виола фон Крамон.

За неделю до этого, 10 сентября, представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что если Украина хочет и дальше получать кредиты, то ей "следует сохранить независимость и целостность антикоррупционных органов".

Напомним, 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015-ом году по решению Петра Порошенко, поскольку у президента не было таких полномочий. Сытник в свою очередь заявил, что для него это решение КСУ не было неожиданностью.