Юрченко не пришел в суд: самоизолировался и ждет результат теста на COVID-19

Подозреваемый в получении крупной взятки народный депутат Александр Юрченко не пришел на судебное заседание, где ему должны были избрать меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании адвокаты Юрченко попросили суд о переносе. По их словам, Юрченко еще не получил результаты теста на коронавирус.

В связи с этим суд перенес заседание на понедельник, 21 сентября, на 15:00.

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNews, адвокат заявил, что Юрченко находится на самоизоляции, ожидая результаты теста на COVID-19.

14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.