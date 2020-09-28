Разумков призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, 28 сентября, призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе и не допустить новых жертв.

Об этом передал парламентский телеканал Рада.

"Сегодня непростые времена для армянского и азербайджанского народов. Мы как государство обеспокоены тем, что происходит, боевыми действиями. И я от себя и от Верховной Рады хотел бы призвать всех сделать максимум для того, чтобы не гибли люди, и сесть за стол переговоров для того, чтобы сохранить жизнь и мирного населения, и граждан двух государств", – заявил Разумков.

Он выразил надежду, что именно таким путем пойдет развитие событий в Нагорном Карабахе.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники. При этом, военные ведомства двух стран публикуют уничтоженную вражескую техники, временами выдавая за нее свою собственную.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация. Вслед за этим частичную мобилизацию объявил Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.