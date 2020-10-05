Новый глава Нацполиции не против легализовать проституцию

Новоназначенный глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко допускает легализацию проституции, если государство сможет "законодательно определить правила игры на этом рынке".

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

В частности, у Клименко спросили: "Интересует ваше отношение к неоднозначным инициативам. Как вы относитесь к легализации легких наркотиков, оружия и проституции".

"Что касается наркотиков и оружия, то отрицательно. Потому что надо сначала закончить войну. Количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет. Поэтому надо навести сначала порядок с тем оружием, что у нас есть. Что касается наркотиков, то у меня есть несколько цифр, которые важно услышать. Так, с начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков", – сообщил Клименко.

Комментируя декриминализацию употребления марихуаны в медицинских целях, главный полисмен страны заявил, что если она и состоится, то "должна быть четко определена законом".

"На сегодняшний день любая легализация даст возможность медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные действия, которые потом отразятся на наших детях", – добавил чиновник.

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При этом в отношении легализации проституции, Клименко не был столь однозначным, и заявил, что это вполне допустимо при соблюдении определенных условий:

"Я уже говорил несколько месяцев назад, что если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом "рынке", то можно об этом говорить. Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение".

Напомним, 25 сентября Кабинет министров Украины назначил главой Нацполиции генерала Игоря Клименко, который до этого был заместителем начальника НП.