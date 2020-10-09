В Киеве пройдут переговоры Зеленского и Дуды

В понедельник, 12 октября, в Киеве президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"12 октября состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды, который будет находиться в Украине с официальным визитом", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что официальная церемония встречи состоится в Мариинском дворце, где будут подписаны украинско-польские документы.

Кроме того, 13 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу, примут участие в работе украинско-польского экономического форума.

Ранее Анджей Дуда решил отменить запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

26 января Зеленский прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. 27 января Зеленский заявил, что президент Польши Анджей Дуда в 2020 году может приехать с визитом в Украину.