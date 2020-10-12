Зеленский назвал "победой" одну потерю на Донбассе за 75 дней режима тишины

Президент Владимир Зеленский считает "победой" то, что за время "режима тишины" боевики убили только одного украинского военного. Об этом он рассказал в интервью ВВС.

"За 75 дней боевых потерь – один человек погиб. Один. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что все то, что обещали", – сказал он.

Комментируя слова о том, что заявления о тишине на Донбассе, которая длится уже 75 дней, противоречят сообщениям ОБСЕ о 1400 случаях нарушения перемирия, президент говорит, что речь идет о "единичных выстрелах". Он отметил, что, несмотря на это, украинские военные не должны отвечать на обстрелы со стороны РФ, чтобы не спровоцировать "эскалацию конфликта".

Напомним, на вопрос журналиста "готов ли он в случае неудачи на должности президента уйти и сказать своему народу, что больше не может его представлять" Зеленский ответил следующее: "Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - сказал Зеленский.